Песков рассказал о желании видеть Калви на ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский предприниматель Майкл Калви известен как благонадежный бизнесмен и хотелось бы видеть его на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Песков назвал дело арестованного Калви досадным и сказал, что оно находится под личным контролем президента Владимира Путина, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря Путина, это дело громкое, из-за него у иностранных инвесторов возникает много вопросов.

«Но закон есть закон – его надо соблюдать», — цитирует «Газета.ру» Пескова.

В интервью RT Дмитрий Песков сообщил, что ежегодно некоторые страны пытаются «шантажировать» ПМЭФ.

Экономический форум пройдет 6-8 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. В его рамках запланировано порядка 120 мероприятий.

В настоящее время основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом. Дело Baring Vostok о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей было возбуждено 13 февраля.

Адвокат Александр Карабанов ранее в эфире НСН прокомментировал изменение меры пресечения Калви.

