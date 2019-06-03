Песков рассказал о желании видеть Калви на ПМЭФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский предприниматель Майкл Калви известен как благонадежный бизнесмен и хотелось бы видеть его на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Песков назвал дело арестованного Калви досадным и сказал, что оно находится под личным контролем президента Владимира Путина, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря Путина, это дело громкое, из-за него у иностранных инвесторов возникает много вопросов.
«Но закон есть закон – его надо соблюдать», — цитирует «Газета.ру» Пескова.
В интервью RT Дмитрий Песков сообщил, что ежегодно некоторые страны пытаются «шантажировать» ПМЭФ.
Экономический форум пройдет 6-8 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. В его рамках запланировано порядка 120 мероприятий.
В настоящее время основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом. Дело Baring Vostok о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей было возбуждено 13 февраля.
Адвокат Александр Карабанов ранее в эфире НСН прокомментировал изменение меры пресечения Калви.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Компания Boeing нашла в своих самолетах дефектные детали
- Песков рассказал о желании видеть Калви на ПМЭФ
- СМИ сообщили о бегстве Яценюка из Украины
- Даже 25 чашек кофе в день не способно нарушить работу сердца
- Генпрокуратура требует изъять у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей