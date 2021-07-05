Песков прокомментировал закон о приостановке поставок шампанского в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон, который касается определений шампанского и игристого вина в России, должен выполняться, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля предпочёл воздержаться от детальных комментариев, однако отметил, что история с названиями «во многом ещё шла из советских времён».

Он также добавил, что российское виноделие, несмотря на все кризисные моменты, «быстро и качественно развивается», и будет «всячески поддерживаться» властями.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, например, продукция Moet Hennessy должна будет именоваться игристым вином, а не шампанским, сообщает RT. После этого производитель алкогольной продукции уведомил российских партнёров о прекращении поставок продукции в Россию, однако позже Bloomberg сообщил, что в компании согласились изменить маркировку.

