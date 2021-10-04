Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа из России на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» никогда не отрицал возможности возврата к переговорам России и Украины о прямых поставках газа, сообщает ТАСС.
По его словам, российская компания является надёжным поставщиком голубого топлива и для неё возможные поставки - это «вопрос переговоров и экономической целесообразности».
Ранее «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод «Турецкий поток», в обход Украины, сообщает RT.
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