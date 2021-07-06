Песков оценил возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия столкнулась с резкими, неоправданными и незаконными санкциями, сообщает РИА Новости.

Комментируя возможное ограничение Минском транзита из Европы, представитель Кремля отметил, что республике приходится очень тяжело, поэтому все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом.

Песков не исключил, что ограничение может привести к нарушению каких-то экспортно-импортных цепочек, что может повредить российской экономике, в связи с чем следует провести серьёзную работу по минимизации последствий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам, сообщает Газета.ру. В частности, глава государства пригрозил Европе прекращением транзита грузов через Белоруссию.

