Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась символическая «купюра БРИКС»

Символическая «купюра БРИКС» не понравилась главе Банка России Эльвире Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На саммите БРИКС в Казани президенту Владимиру Путину подарили символическую купюру объединения. По словам Пескова, банкноту напечатал кто-то из участников встречи с российской стороны. Путин оценил задумку, показал купюру министрам и передал Набиуллиной. Однако главе Центробанка не понравилась «квазиденьга БРИКС».

Позже Песков объяснил недовольство Набиуллиной символической купюрой.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», — отметил представитель Кремля.

Саммит БРИКС проходит в Казани, он стартовал 22 октября и завершится в четверг, 24 октября. Накануне участники встречи приняли итоговую декларацию саммита, напоминает Ura.ru.

