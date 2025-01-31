Песков: БРИКС обсуждает создание новых совместных инвестплатформ
31 января 202512:55
Создание новых совместных инвестиционных платформ обсуждают в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ», — заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, подобные решения позволят осуществлять инвестиции в третьи страны.
Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил государствам БРИКС пошлинами в 100% за попытки создать альтернативу доллару в мировой торговле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество пользователей «Электронного дома» выросло в 1,5 раза
- Выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 российских компаний
- Песков: БРИКС обсуждает создание новых совместных инвестплатформ
- Фицо подтвердил, что приедет в РФ на празднование 80-летия Победы
- Российские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование их песни на видео
- Криштиану Роналду установил рекорд по числу победных матчей на клубном уровне
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Нововасилевку в ДНР
- ХАМАС освободит еще троих заложников в субботу
- Илон Маск заявил, что США могут достичь нулевой инфляции в 2026 году
- Мишустин заявил о зависимости успеха страны от уровня развития ИИ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru