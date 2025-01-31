Песков: БРИКС обсуждает создание новых совместных инвестплатформ

Создание новых совместных инвестиционных платформ обсуждают в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, подобные решения позволят осуществлять инвестиции в третьи страны.

Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил государствам БРИКС пошлинами в 100% за попытки создать альтернативу доллару в мировой торговле.

