Первый вице-премьер Мантуров оценил в 7% рост торговли в РФ в 2024 году

Внутренняя торговля в России по итогам текущего года покажет рост примерно на 7%, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. По его данным, её совокупный оборот составляет почти 60 триллионов рублей.

Мантуров отметил в интервью телеканалу «Россия-24», что торговля обеспечивает до 13% валового внутреннего продукта. В этой отрасли работают свыше 13 миллионов человек.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным первого вице-премьера, сектор электронной коммерции показывает рост на 40%. Согласно прогнозу аналитиков, отечественный рынок интернет-торговли по итогам 2024 года врастет до 10,7 триллиона рублей.

