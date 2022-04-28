Первый в РФ завод по выпуску иномарок приостановит работу

Завод «Автотор» в Калининграде объявил о приостановке выпуска автомобилей в период с 1 по 22 мая, работники на это время будут отправлены в корпоративный оплачиваемый отпуск. Это предприятия в своё время стало первым в России по сборке моделей BMW, Kia и Hyundai.

При этом работу не будут прерывать подразделения, которые управляют строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей в рамках обязательств «Автотора» по специализированному инвестиционному контракту.

Также продолжат штатно функционировать сотрудники конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент», а также иных подразделений, которые участвуют в проекте по созданию производства электромобилей. Ранее компания информировала, что принимает все меры для сохранения коллектива в связи с приостановкой выпуска автомобилей BMW.

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Фото: avtotor.ru
ТЕГИ:ОтпускЗаводыАвтомобили
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