Первая криптокомпания вошла в Ассоциацию банков России
Крупнейшая по объемам торгов на международном рынке криптовалютная биржа Binance стала членом Ассоциации банков России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Binance.
Компания стала первой криптокомпанией, вступившей в организацию. Кроме того, в ассоциации открыли центр по криптовалютам, в обязанности которого будет входить сбор и изучение материалов о регулировании цифровых активов в мире.
Главой центра стал GR директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова. В компании уверены, что смогут наладить диалог между властью, законодателями и пользователями криптовалют.
«Binance, как крупнейшая криптовалютная экосистема во всем мире, имеет солидный опыт в области работы с регуляторами. Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России», — заявили в Binance.
Криптовалюта будет неизбежно развиваться, это новая экономическая формация, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- «Требуется наблюдение». В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
- В России упростят подачу документов в детский сад
- ДНР: Украинские силовики обстреляли окраины Горловки
- США продадут Польше 250 танков Abrams
- Цистерна с газом взорвалась в Чечне
- В России госпитализировали 18 632 пациентов с COVID-19 за сутки
- Россиянка Резцова стала пятой в масс-старте на Олимпиаде, золото у Франции
- Умер актер Геннадий Юхтин
- Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона
- Москву заливает первый январский дождь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru