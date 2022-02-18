Первая криптокомпания вошла в Ассоциацию банков России

Крупнейшая по объемам торгов на международном рынке криптовалютная биржа Binance стала членом Ассоциации банков России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Binance.

Компания стала первой криптокомпанией, вступившей в организацию. Кроме того, в ассоциации открыли центр по криптовалютам, в обязанности которого будет входить сбор и изучение материалов о регулировании цифровых активов в мире.

Главой центра стал GR директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова. В компании уверены, что смогут наладить диалог между властью, законодателями и пользователями криптовалют.

«Binance, как крупнейшая криптовалютная экосистема во всем мире, имеет солидный опыт в области работы с регуляторами. Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России», — заявили в Binance.

Криптовалюта будет неизбежно развиваться, это новая экономическая формация, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

