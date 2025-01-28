«Перегрелись!»: Рост инфляции в Казахстане связали с проблемами в экономике РФ
В сегодняшних условиях Нацбанку Казахстана придется повысить ставку, поскольку нужно охладить те отрасли, которые перегрелись, отметил в эфире НСН Максим Вилисов.
Определенные структурные проблемы российской экономики могут влиять на состояние экономики Казахстана, поскольку страны тесно связаны между собой, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства страны перейти на режим тотальной экономии, расходовать средства лишь на решение самых насущных задач. Он также заявил, что Нацбанку следует отказаться от установок независимости и самостоятельности» и активно взаимодействовать с правительством, чтобы не допустить роста инфляции. Инфляция в Казахстане в декабре 2024 года в годовом исчислении составила 8,6%, ускорившись с 8,4% в ноябре и 8,5% в октябре. Вилисов связал состояние экономики страны с положением дел в России и санкциями.
«Определенные структурные проблемы российской экономики могут влиять на состояние экономики в Казахстане. Страны очень тесно экономически взаимодействуют благодаря Евразийскому экономическому союзу. Макроэкономическое состояние, в том числе и состояние финансов в России, очень часто транслируется на состояние экономики соседей. Есть много причин: и взаимосвязанность бизнеса, и специфическая ситуация, которая сейчас возникает в условиях санкций, параллельного импорта и так далее. Они создают эти системные ограничения. Так как часть российского бизнеса мигрировала в Казахстан, так как Казахстан находится под влиянием санкций западных стран, то отчасти у него тоже возникают такие же проблемы с оттоком капитала, с его свободным распространением», - сказал Вилисов.
Он отметил, что в сегодняшних условиях Нацбанку Казахстана придется повысить ставку, поскольку нужно охладить те отрасли, которые перегрелись.
«У резкого поднятия ставки всегда есть оборотная сторона в виде недоступности кредитов. Поэтому нужно отталкиваться от того, что является причиной этой инфляции. Но, скорее всего, понимая структуру и состояние казахстанской экономики, это может быть выходом. То есть, нужно охладить те отрасли, которые перегрелись. Они как раз и функционируют на основе доступности кредита и быстрой оборачиваемости средств, торговли и строительных комплексов. Они, конечно, дают показатели ВВП, но минусом является то, что они быстро могут создавать кризисные ситуации», - добавил он.
Касым-Жомарт Токаев еще в конце сентября 2023 года заявлял, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении России. При этом он подчеркивал, что Казахстан сотрудничает с Москвой и не является анти-Россией.
В конце октября прошлого года замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не вводила и не присоединилась к антироссийским санкциям. В то же время страна принимает меры, чтобы не допустить введение против местных компаний так называемых вторичных ограничений, передает «Радиоточка НСН».
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