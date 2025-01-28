«Перегрелись!»: Рост инфляции в Казахстане связали с проблемами в экономике РФ

Определенные структурные проблемы российской экономики могут влиять на состояние экономики Казахстана, поскольку страны тесно связаны между собой, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства страны перейти на режим тотальной экономии, расходовать средства лишь на решение самых насущных задач. Он также заявил, что Нацбанку следует отказаться от установок независимости и самостоятельности» и активно взаимодействовать с правительством, чтобы не допустить роста инфляции. Инфляция в Казахстане в декабре 2024 года в годовом исчислении составила 8,6%, ускорившись с 8,4% в ноябре и 8,5% в октябре. Вилисов связал состояние экономики страны с положением дел в России и санкциями.