Банановый кризис. Ретейлеры подтвердили дефицит фруктов в России

«Это так. Это связано с несколькими причинами. С нестабильной валютной ситуацией. Также экономика Эквадора была в состоянии локдауна, а бананы требуют обработки плантаций и всего остального. Это главные причины. Неурожай или урожай – сложно определить. Там первичен не природный фактор, а то, что люди не прикладывали усилия», - сказал Потапенко.

Однако дефицита продуктов питания он не ожидает. «Пока мы будем вести себя с точки зрения реальной экономики, а не шапкозакидательства, не будем ограничивать импорт, нам будет чем кормить наших граждан. Дефицит будем замещать», - заключил эксперт.

Поставщики обещают, что ситуация улучшится в течение нескольких недель, а повышения цен на бананы не предвидится.

