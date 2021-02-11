Банановый кризис. Ретейлеры подтвердили дефицит фруктов в России

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал о проблемах с поставками бананов в Россию.



Сложности при закупке бананов появились у российских торговых сетей. Как пишет «Коммерсант», проблемы с поставками возникли из-за неурожая в Эквадоре, неспособности импортеров обеспечить необходимые объемы, а также сезонного высокого спроса. Усугубляет ситуацию то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН подтвердил проблемы с поставками бананов в Россию.

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«Это так. Это связано с несколькими причинами. С нестабильной валютной ситуацией. Также экономика Эквадора была в состоянии локдауна, а бананы требуют обработки плантаций и всего остального. Это главные причины. Неурожай или урожай – сложно определить. Там первичен не природный фактор, а то, что люди не прикладывали усилия», - сказал Потапенко.

Однако дефицита продуктов питания он не ожидает. «Пока мы будем вести себя с точки зрения реальной экономики, а не шапкозакидательства, не будем ограничивать импорт, нам будет чем кормить наших граждан. Дефицит будем замещать», - заключил эксперт.

Поставщики обещают, что ситуация улучшится в течение нескольких недель, а повышения цен на бананы не предвидится.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЭквадорДефицитФрукты
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