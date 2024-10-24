Патрушев рассказал о планах поставить за рубеж 108 млн тонн сельхозпродукции
Россия намерена в 2024 году поставить на зарубежные рынки более 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Зампред правительства напомнил, что в прошлом году РФ поставила за границу около 103 млн тонн сельхозпродукции.
«А в этом году планируем больше 108 млн тонн поставить», — рассказал Патрушев в интервью каналу «Россия 24».
Вице-премьер также отметил, что экспорт сельхозпродукции постоянно растет. Этот показатель в денежном выражении уже превысил $40 млрд.
Ранее Дмитрий Патрушев дал поручения заинтересованным ведомствам для стабилизации цен на сливочное масло в стране, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru