Патрушев рассказал о планах поставить за рубеж 108 млн тонн сельхозпродукции

Россия намерена в 2024 году поставить на зарубежные рынки более 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Зампред правительства напомнил, что в прошлом году РФ поставила за границу около 103 млн тонн сельхозпродукции.

«А в этом году планируем больше 108 млн тонн поставить», — рассказал Патрушев в интервью каналу «Россия 24».

Вице-премьер также отметил, что экспорт сельхозпродукции постоянно растет. Этот показатель в денежном выражении уже превысил $40 млрд.

Ранее Дмитрий Патрушев дал поручения заинтересованным ведомствам для стабилизации цен на сливочное масло в стране, напоминает RT.

