Ozon подал апелляцию о делистинге своих акций на бирже Nasdaq
Ozon сообщил о подаче апелляции на решение биржи Nasdaq о делистинге своих акций, следует из сообщения компании.
Ранее биржа Nasdaq сообщила Ozon о делистинге акций компании на бирже. Онлайн-ретейлер сообщал о намерении подать апелляцию на такое решение. Ozon заявил, что делистинг акций не повлияет на их операционную деятельность.
Ранее в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский усомнился в целесообразности обжалования решения о делистинге акций российских компаний на бирже Nasdaq.
В конце февраля 2022 года на фоне начавшейся спецоперации на бирже NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России.
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