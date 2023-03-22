Ozon подал апелляцию о делистинге своих акций на бирже Nasdaq

Ozon сообщил о подаче апелляции на решение биржи Nasdaq о делистинге своих акций, следует из сообщения компании.

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Ранее биржа Nasdaq сообщила Ozon о делистинге акций компании на бирже. Онлайн-ретейлер сообщал о намерении подать апелляцию на такое решение. Ozon заявил, что делистинг акций не повлияет на их операционную деятельность.

Ранее в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский усомнился в целесообразности обжалования решения о делистинге акций российских компаний на бирже Nasdaq.

В конце февраля 2022 года на фоне начавшейся спецоперации на бирже NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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