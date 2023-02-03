Овчинский: производство новых систем бесперебойного питания запущено в ОЗЗ Москвы

Новое современное производство электрического оборудования запущенно в российской столице. Оно организовано на площадке «Печатники» Особой экономической зоны «Технополис Москва».

Речь идёт об адаптации для локализованного производства новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они выполняют функции защиты от поломки критически важного оборудования при внезапном отключении электроэнергии и скачков напряжения, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Современные трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП) имеют ряд преимуществ. Их легко настраивать и обслуживать, а результативность достигает 96%. Приборы практически гарантируют непрерывность бизнес-процессов на производствах и в дата-центрах.

Проект реализует отечественная производственная компания «Систэм Электрик». Это единственный авторизованный сервисный партнёр производителя электрического оборудования Schneider Electric в России и Белоруссии. В ОЭЗ работают около 250 специалистов, выполняющие задачи по реализации масштабных проектов в области контроля электроэнергии, а также промышленной автоматизации по всей России.

Импортозамещающая продукция инновационных производителей высоко востребована на рынке. Промышленная кооперация необходима современным предприятиям, чтобы эффективно решать сложные задачи, обмениваться опытом и находить подходящего делового партнера.

На сегодня в ОЭЗ Москвы уже сформировано несколько высокотехнологичных кластеров предприятий, отметил её генеральный директор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Там сконцентрировано производство по таким направлениям, как микроэлектроник, фармацевтика, энергоэффективные технологии. Интеграция позволяет участникам повышать производительность, привлекать дополнительные инвестиции, интенсивнее продвигать продукцию.

