Овчинский: Предприятия Москвы увеличивают производство промышленного оборудования

Столичные предприятия ежегодно наращивают производство конвейеров, лифтов, металлообрабатывающих станков, роботизированных систем и холодильного оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на данный момент в машиностроительном комплексе столицы работает более 260 заводов, на которых заняты свыше 11,7 тысячи специалистов.

«По итогам 2023 года объем выпуска оборудования и машин увеличился более чем на четверть. В частности, почти в три раза выросло производство металлообрабатывающих станков, в два раза — конвейеров, а изготовление лифтов – на 29,4%», – добавил Овчинский.

Уточняется, что производитель «Новая орбита», резидент технопарка «Строгино», в 2023 году вдвое увеличил производство промышленного холодильного оборудования. Этому способствовало расширение ассортимента, поскольку компания запустила дополнительно три линейки оборудования.

Предприятие «Технорэд» в 2023 году выпустило 320 промышленных роботизированных систем – паллетайзеров, что также в два раза превышает показатели прошлого года. Как рассказал генеральный директор компании Артем Лукин, устройства уже внедрены более чем на 80 промышленных предприятиях страны. Машины также применяются в учебных заведениях для практического обучения студентов, например в МГТУ имени Н. Э. Баумана. В 2024 году производитель намерен изготовить 550 устройств, расширив ассортимент двумя новыми моделями.

