Овчинский: Арабские Эмираты заинтересовались московской выпечкой

Столичные производители хлебобулочных и кондитерских изделий стали участниками международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, где представили свою продукцию. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, Центр «Моспром» организовал в феврале бизнес-миссию в Дубай, во время которой столичные производители хлебобулочных и кондитерских изделий провели более 70 встреч с потенциальными партнерами, а именно с онлайн-магазинами, сервисами доставки FMCG в ОАЭ и другими крупными представителями отрасли.

Отмечается, что московская выпечка заинтересовала бизнесменов из ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана. В частности, холдинг «Коломенский» обсудил с поставщиками появление вафельных тортов на рынке Ирана.

По словам директора по экспорту холдинга Артура Зубарева, участие в бизнес-миссии оказалось очень полезным, ведь помимо изучения потребностей нового рынка, было проведено более 16 переговоров с представителями многих стран Персидского залива, например, Омана, Саудовской Аравии, Ирана, Палестины.