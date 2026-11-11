Овчинская призвала доработать законопроект об учете госимущества

Госдума рассматривает законопроект о создании федеральной государственной информационной системы «Единая система учета государственного и муниципального имущества» (ФГИС ЕСУГМИ). Фракция ЛДПР поддерживает концепцию документа в первом чтении, однако настаивает на его существенной корректировке ко второму чтению, заявила депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Яна Овчинская.



Парламентарий отметила, что сегодня учет ведут лишь около трети публичных собственников, применяя более 180 разрозненных программных комплексов, из-за чего у государства нет цельной картины. В то же время без проведения сплошной ревизии новая цифровая платформа рискует остаться неэффективной оболочкой с недостоверными сведениями.



Овчинская предлагает законодательно закрепить регулярную инвентаризацию земельных участков, зданий и сооружений с установлением персональной ответственности чиновников за полноту данных. Это позволит выявить простаивающие активы на балансе казны и госкорпораций, требующие бюджетных трат на охрану и отопление, и вовлечь их в хозяйственный оборот либо реализовать.



«ЛДПР поддерживает законопроект в первом чтении, потому что единый учёт публичного имущества нужен. Но мы настаиваем на доработке: система должна не просто считать объекты, а работать на эффективное управление имуществом — с массовой и регулярной инвентаризацией, закреплённой в законе, со строгой защитой стратегических объектов и с единым оператором и показателями эффективности его работы», – заявила Овчинская



Отдельное внимание депутат обратила на вопросы безопасности. По ее словам, сведения об объектах критической инфраструктуры не должны отображаться на публичных интерактивных картах. Кроме того, во фракции призывают наделить оператора системы реальными полномочиями по распоряжению имуществом, оценивая его работу по динамике доходов и эффективному использованию фондов, а не по объемам распродажи.



Также фракция предлагает дать регионам не года на интеграцию с момента фактического ввода ФГИС в строй и предусмотреть федеральное финансирование на перенос данных и обучение кадров.

