Ответный удар - рубль нагнул евро и доллар





Доллар и евро снижаются вечером на торгах Московской биржи. По оценке экспертов, рубль укрепляется из-за повышения интереса инвесторов к рисковым активам по итогам заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Он выступил на ежегодном симпозиуме в Канзас-Сити, куда обычно съезжаются руководители мировых центробанков, финансовых ведомств, учёные и участники финансового рынка. В этом году мероприятие проходит в дистанционном формате.

Пауэлл, в частности, заявил, что новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды. Таким образом, целевым уровнем ФРС будет средняя инфляция в 2%.

Ранее сегодня были опубликованы статистические данные, согласно которым валовой внутренний продукт США во втором квартале упал на рекордные 31,7% в пересчете на годовые темпы.

На момент публикации курс доллара на Мосбирже составил 75 рублей, 1 копейку, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. За евро давали 88,67 рубля (- 57 копеек).

