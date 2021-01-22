Отрезвили Кремль: экономист Рейгана перечислил плюсы санкций для России

Экономист Пол Крейг Робертс, работавший помощником министра финансов в администрации Рональда Рейгана, заявил, что санкции США отчасти пошли на пользу России, так как стимулировали внутреннее производство, пишет NEWS.ru.

Он рассказал, что санкции Трампа против России были обусловлены желанием опровергнуть связь с Кремлем.

«Санкции помогли России, они отрезвили Кремль и привели к большей самодостаточности её экономики», - приводит портал его слова.

Экономист добавил, что санкции также сократили зависимость РФ от доллара и подорвали доверие к США.

Ранее кандидат на пост министра финансов США, экс-глава ФРС США Джанет Йеллен заявила, что поддерживает жесткие санкции против «российских игроков».

