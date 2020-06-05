«Отключим газ»: Германия погрозила США из-за «Северного потока-2»

Он не исключил, что одной из ответных мер со стороны Берлина могут стать штрафные пошлины на американский природный газ. Кроме того, предупредил Эрнст, власти Германии будут рассматривать новые санкции против газопровода как покушение на суверенитет как ФРГ, таки всего Евросоюза.



Ранее из-за угрозы санкций со стороны США иностранные подрядчики были вынуждены отозвать свои трубоукладчики из района строительства газопровода, в результате чего возведение «Северного потока-2» остановилось.



Тем временем в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях в отношении газопровода. Предлагается распространить ограничения не только на компании, которые участвуют в прокладке газопровода, но и на компании, которые страхуют суда-трубоукладчики.

