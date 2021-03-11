Основатель кондитерской фабрики «А. Коркунов» признан банкротом
Основатель кондитерской фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов признан банкротом по решению столичного Арбитражного суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Отмечается, что в отношении Коркунов введена процедура реализации имущества. Как пишет газета, заявление о банкротстве бизнесмена было подано в мае прошлого года банком Анкор, в котором доля Коркунова составляла 49,8%. Банк был лишен лицензии в 2017 году.
В сентябре 2020 года в отношении Коркунова началась процедура по реструктуризации долгов, в частности задолженности перед банком общей суммой 1,9 млн рублей.
Бизнесмен Коркунов известен как основатель кондитерской фабрики «А. Коркунов». Согласно данным РБК, он продал компанию в 2007 году американской компании за 300 млн долларов.
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