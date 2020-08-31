Орешкин предрёк экономике РФ пятое место в мире уже в 2020 году
Россия уже по итогам текущего года может стать пятой экономикой в мировом измерении. Такие радужные перспективы обрисовал помощник президента РФ Максим Орешкин. Бывший глава Минэкономразвития высказался на это счёт в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.
Орешкин утверждает, что Россия определена на пятую строчку ведущих экономик мира в прогнозе Международного валютного фонда на 2020 год. Орешкин также заявил, что доходная база бюджета РФ в этом году будет больше, чем планировалось.
При этом он не стал комментировать планы Минфина о фактическом секвестре бюджета в 2021-23 годах. Министерство финансов предлагает урезать 10% бюджетных ассигнований по «незащищенным статьям» с целью ликвидации дефицита, который по итогам текущего года может превысить 5 триллионов рублей, или 5% ВВП.
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