Орешкин: Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера
Ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК.
Помощник президента уточнил, что курс рубля с высокой вероятностью вернется в диапазоны, которые нам были «более привычны».
По его мнению, для российских граждан и для страны сильный рубль - это «правильная история».
В 2023 году курс приблизится к 70-80 рублям за доллар, заявил ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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