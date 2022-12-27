Орешкин: Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера

Ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК.

Помощник президента уточнил, что курс рубля с высокой вероятностью вернется в диапазоны, которые нам были «более привычны».

По его мнению, для российских граждан и для страны сильный рубль - это «правильная история».

В 2023 году курс приблизится к 70-80 рублям за доллар, заявил ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

