Орешкин: Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера

Ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК.

Помощник президента уточнил, что курс рубля с высокой вероятностью вернется в диапазоны, которые нам были «более привычны».

По его мнению, для российских граждан и для страны сильный рубль - это «правильная история».

В 2023 году курс приблизится к 70-80 рублям за доллар, заявил ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Курс РубляРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры