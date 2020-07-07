«Оптимисты думают, что мы на дне»: Дворкович оценил прохождение кризиса

Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович считает, что Россия только входит в самый тяжёлый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он заявил на международном промышленном марафоне «Иннопром онлайн».

По мнению Дворковича, пока не все осознают, в какой фазе кризиса сейчас находится страна. «Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса», - сказал он.

Вместе с тем, серьёзные проблемы ещё впереди – они дадут о себе знать к концу лета, осенью или к концу года, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, прогнозирует бывший член правительства. В перспективе это будет означать уход с рынка отдельных игроков.

Между тем, японский экономист Юсукэ Оцубо считает, что «корона-шок» оказался не таким уж и страшным для российской экономики, закалённой предыдущими кризисами, сообщает Ura.ru.

По его наблюдениям, у России есть действенные технологии по преодолению подобных ситуаций, и не все имеющиеся меры по поддержке экономики уже использованы.

