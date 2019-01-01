Оператор «Северного потока - 2» скорректировал планы

Оператор проекта «Северный поток - 2», компания Nord Stream 2 AG, сообщила, что отзывает одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство, передает ТАСС. Тем самым прекращена более чем двухлетняя процедура.

Заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении.

«Северный поток - 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

