ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти
ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на 9 месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан, передает «Интерфакс».
Договоренности по сокращению нефтедобычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года.
Решение о продлении сделки еще должны ратифицировать страны не-ОПЕК, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже выразили согласие.
Следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.
Организация стран - экспортёров нефти — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть.
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