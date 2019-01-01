ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на 9 месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан, передает «Интерфакс».

Договоренности по сокращению нефтедобычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года.

Решение о продлении сделки еще должны ратифицировать страны не-ОПЕК, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже выразили согласие.

Следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.

Организация стран - экспортёров нефти — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

