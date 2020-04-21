ОПЕК созывает экстренное совещение из-за катастрофы на рынке нефти

Организация стран – экспортёров нефти ОПЕК уже сегодня в экстренном порядке созывает телеконференцию министров для обсуждения ситуацию на мировых рынках. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в организации.

Предполагается, что министры должны, в частности, поднять вопрос о немедленном сокращении добычи нефти ещё до 1 мая, когда планировалось его начать в рамках соглашения ОПЕК+.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль также призвал страны ОПЕК+ ещё больше сократить добычу для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, передает ТАСС.

НА сайте ОПЕК сообщается, что несколько министров стран ОПЕК+ уже только что провели неофициальную видеоконференцию. Инициатором такой неформальной встречи стал министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мохамед Аркаб.

Экстренные шаги необходимы в связи с резким падением цен на чёрное золото. Накануне североамериканская марка WTI впервые в истории вообще ушла в минус, закончив торги на бирже в Нью-Йорке на отметке - $37,6 за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому способствовало рекордное падение спроса из-за коронавируса и переполнение мировых нефтехранилищ.

