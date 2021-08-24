Онищенко рассказал, как должны распределяться госвыплаты

При назначении выплат нужно в первую очередь оценивать возможности государственного бюджета. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.



«Добавить хоть всем, кто не откажется. Я думаю, что если и Роману Абрамовичу даже предложить, он тоже не откажется», - сыронизировал депутат. Однако, по мнению Онищенко, государство должно оценивать необходимость помощи.

При этом выплаты школьникам и пенсионерам призваны решить наиболее острые проблемы в обществе. «Мне кажется, острые вопросы, связанные со снаряжением детей в школы, недавно состоялись. Это достаточно острая резонансная социально значимая тема», - пояснил депутат в эфире «Радио 1».

Онищенко также выразил уверенность, что обществу больше не требуется «дополнительных выплат», так как указы президента Владимира Путина о единовременной выплате пенсионерам и военным, а также выплаты для родителей детей-школьников сняли эту необходимость на ближайшее время.

