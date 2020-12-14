Около 60 торговых сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен

Около 60 крупных российских торговых сетей готовы подписать соглашения о стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ранее в понедельник российское правительство объявило о введении комплекса мер, вызванных ростом цен на продукты. Производители сахара и подсолнечного масла должны до 20 декабря заключить соглашения и стабилизировать цены.

По словам замглавы Минпромторга, планируется подписание соглашения между ритейлерами и масложировым, а также сахарным союзами.

Кроме того, Евтухов рассказал, что цена на сахар от производителя составит 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена на подсолнечное масло будет установлена на уровне 95 рублей, а максимальная стоимость в розничной продаже составит 110 рублей.

Замминистра сообщил, что проекты соглашений уже приняты и в ближайшее время будут подписаны. Кроме того, главы российских регионов получат поручение простимулировать малые торговые сети присоединиться к соглашению.

