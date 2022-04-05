Около 51% россиян начали экономить за прошедший месяц

Около 51% граждан России за прошедший месяц стали экономить и обращать повышенное внимание на стоимость товаров и услуг. Об этом сообщил аналитический центр университета «Синергия».

«Около 51% граждан России стали больше экономить в последний месяц, 18%, наоборот, начали тратить сверх обычного. Финансовое поведение 31% россиян не изменилось», - отметили специалисты университета, проводившие опрос. Данные получены путем опроса пяти тысяч совершеннолетних жителей во всех российских регионах.

При этом около 57% граждан уже отказались и намерены и дальше отказываться от спонтанных покупках, сделанных под влиянием эмоций, а каждый третий россиянин (34%) в целях экономии планирует или уже начал посещать более бюджетные магазины.

73% респондентов отказываются от кредитов, такие планы сохраняются лишь у 6%. Лишь 24% опрошенных россиян могут позволить себе откладывать деньги.

