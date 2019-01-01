Охранные предприятия поборются за контракты для школ Москвы

Частным охранным предприятиям объяснят, как можно претендовать на заключение контракта с московскими школами. Семинар пройдёт в Московской торгово-промышленной палате 22 мая. Мероприятие организовано столичным департаментом по конкурентной политике.

Во встрече примут участие сторона заказчика и эксперты рынка, в частности, представители департамента образования и науки, Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП, директора двух школ и уполномоченные охранных предприятий.

Победителям 35 совместных конкурсов предстоит обеспечить безопасность школьников и потребности образовательных учреждений, сформированных по территориальному признаку. В каждом лоте предусмотрено от 15 до 38 заказчиков. Период оказания услуг охраны учебных заведений определён с июля 2019 года по июнь 2022 включительно.

Эксперты отмечают стабильную конкуренцию в сфере охранных услуг, в связи с чем, заявленные тендеры привлекут внимание как опытных организаций, так и новых игроков рынка. Публичное представление закупок начнётся 22 мая в 13:30. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на сайте mos-tender.com.

