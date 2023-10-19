ОЭЗ «Технополис Москва» получила гран-при в области устойчивого развития

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» стала лауреатом в номинации «Проект, направленный на достижение целей устойчивого развития» профессиональной премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award 2023, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, «Технополис Москва» является ОЭЗ, одной из первых внедрившей принципы экологического, социального и корпоративного управления в стратегию развития. Планируется, что в следующем году будет заключено до 10 новых соглашений, а концепцию устойчивого развития внедрят более 20% предприятий, которые работают на территории ОЭЗ.

«В течение последних двух лет был заключен ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ESG с ведущими вузами, институтами развития и производителями зеленых технологий. Многие резиденты ОЭЗ уже внедрили в управление бизнесом стандарты ESG, и сейчас компании используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2», - отметил Ефимов.

ОЭЗ «Технополис Москва» торжественно наградили в рамках форума «Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала», проходившего 11 и 12 октября в Москве.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал на то, что столичная ОЭЗ особое внимание уделяет созданию условий для привлечения высокотехнологичных зеленых производств. По его словам, на территории «Технополис Москва» функционируют компании из сфер энергоэффективности и изготовления продукции из вторсырья, переработки отходов и других.

В прошлом году «Технополис Москва» заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, где также оценивалась приверженность концепции устойчивого развития. Гендиректор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев назвал партнерство «Технополис Москва» с другими резидентами в сфере устойчивого развития совершенствованием ОЭЗ и компаний, которые расположены на ее территории.

С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.

