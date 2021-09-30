Обязанности вице-президента Сбербанка Раковой передали другому сотруднику

Обязанности вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которая подозревается в мошенничестве, на время следствия будет выполнять другой сотрудник. Об этом сообщает пресс-служба банка.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах ранее передавал, что дело о хищении может быть связано с работой Раковой в Минопросвещения. Ряд СМИ также сообщает, что Ракова скрывается от следствия в Подмосковье.

Ракова работала в должности замминистра просвещения с октября 2018 года по март 2020 года. Затем она покинула ведомство по собственному желанию.

Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции заявил о назначении Раковой вице-президентом и куратором проекта «Цифровые образовательные платформы».

