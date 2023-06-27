Обувное производство появится в Москве в рамках инвестиционного проекта 

Столичный инвестор получил разрешение на строительство обувного производства в районе Бирюлево Западное, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, инвестор вложит в проект 200 миллионов рублей.



«Площадь нового объекта превышает 30 тысяч квадратных метров. Под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью более двух гектаров», – рассказал он.



Инвестором стала компания, которая более 20 лет занимается производством обуви. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что компания может выпускать более 12 миллионов пар обуви каждый год, а новый завод увеличит эти объемы в несколько раз. Также будет создано сто новых рабочих мест.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что договор аренды был заключен с компанией на шесть лет, за это время объект будет введен в эксплуатацию.

