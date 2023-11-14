Оборудование для обогащения руды разработали в Москве
Столичный производитель разработал и запустил в серийное производство устройство для обогащения руды путем отделения магнитных примесей, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Научно-технический центр «Бакор» активно развивает производственную базу, реализуя концепцию технологического суверенитета. Так, компания запустила серийный выпуск магнитного сепаратора – устройства для отделения магнитной составляющей руды от немагнитного материала с целью обогащения», – сказал Овчинский.
По его словам, такое оборудование используется в горнообогатительной и горнометаллургической промышленности. Столичная компания планирует увеличить ежегодный выпуск таких устройств и производить не менее 20 штук такого оборудования. В проект инвестировали больше 10 миллионов рублей, отметил Овчинский
Заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев рассказал, что столичные меры поддержки помогают компании увеличивать скорость разработки и освоения новой продукции.
Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
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