Оборудование для обогащения руды разработали в Москве

Столичный производитель разработал и запустил в серийное производство устройство для обогащения руды путем отделения магнитных примесей, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Научно-технический центр «Бакор» активно развивает производственную базу, реализуя концепцию технологического суверенитета. Так, компания запустила серийный выпуск магнитного сепаратора – устройства для отделения магнитной составляющей руды от немагнитного материала с целью обогащения», – сказал Овчинский.

По его словам, такое оборудование используется в горнообогатительной и горнометаллургической промышленности. Столичная компания планирует увеличить ежегодный выпуск таких устройств и производить не менее 20 штук такого оборудования. В проект инвестировали больше 10 миллионов рублей, отметил Овчинский

Заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев рассказал, что столичные меры поддержки помогают компании увеличивать скорость разработки и освоения новой продукции.

Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.

