Оборот розничной торговли в Москве увеличился на 12%
В первом квартале 2024 года оборот розничной торговли в столице составил 1,7 трлн рублей, что на 12,2% больше, чем в тот же период 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Главным образом на это повлиял непродовольственный сектор, обороты которого выросли почти на 22% — до 854 млрд рублей, отметила вице-мэр. В данном сегменте восстанавливается потребительская активность, растет спрос, крупные ретейлеры наладили надежную систему поставок, а отечественные производители и компании из дружественных стран успешно замещают товары ушедших брендов.
Вместе с тем Багреева указала на сокращение на 4% оборота продовольственной торговли — до 857 млрд рублей. Она объяснила это возросшей ролью сервисов онлайн-доставки и расширением сетей «магазинов у дома».
Доля Москвы за отчетный период в общем обороте розничной торговли России достигла порядка 14%, что примерно соответствует уровню прошлого года.
Продолжают заполняться и торговые центры. Так, в марте 2024 года плотность потока посетителей составляла 275 человек в сутки на тысячу квадратных метров. Это на 2,7% больше, чем в марте 2023 года. Это наиболее заметно в ТЦ малых форматов (площадью до 40 тысяч «квадратов»). Вместе с тем уходят в прошлое тенденция к дистанционному шопингу, возникшая в период пандемии коронавируса, и фаза активной смены арендаторов в ТЦ. Влияние на количество посетителей оказывает частичное превращение крупных магазинов в бытовые и развлекательные сервисы.
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