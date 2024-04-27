Объем закупок на Портале поставщиков превысил 24 млрд рублей в 2024 году
В январе-марте 2024 года на портале поставщиков проведено больше 150 тысяч закупок на общую сумму, превышающую 24 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, на портале поставщиков государственные и муниципальные заказчики из 40 российских регионов публикуют закупки. В первом квартале 2024 года сумма закупок росла на 12% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года.
На портале поставщиков представлена продукция более 330 тысяч предпринимателей со всей страны. Заказчики могут оперативно получать на ресурсе необходимые им услуги и работы, получать нужные товары работы школ, больниц, соцучреждений, а также ремонта и содержания зданий и другого.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что с начала года было проведено больше всего закупок строительных и медицинских товаров, средств связи, хозяйственных товаров, оргтехники. Также высоким спросом пользовались образовательные услуги. В январе-марте этого года по этим категориям провели 22,4 тысячи сделок, а их объем превысил 3,5 миллиарда рублей, отметил Пуртов.
Портал поставщиков был появился в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Сегодня сервисом пользуются больше 57 тысяч государственных и муниципальных заказчиков, а каталог продукции превышает 2,6 миллиона наименований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru