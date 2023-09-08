Объем промышленного производства в Москве увеличился более чем на 12%

За первые семь месяцев 2023 года объем столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, основным фактором промышленного производства по-прежнему остается развитие обрабатывающего сектора. «Выпуск продукции обрабатывающих предприятий столицы с января по июль 2023 года увеличился на 14%», –подчеркнул он.



В частности, за семь месяцев этого года увеличилось производство электрооборудования, одежды, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине.



По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, московские заводы активно используют предлагаемые столичным правительством инструменты для развития бизнеса, что способствует росту объема выпуска продукции. Так, отметил руководитель департамента, объем выпуск продуктов питания увеличился на 26,2%, а компьютеров, оптических и электронных изделий — на 28,4%.



Одна из самых популярных и эффективных мер системной поддержки столичных предприятий — присвоение статуса промышленного комплекса. Он дает право на ряд налоговых льгот. Сэкономленные деньги заводы смогут направить на свое развитие. Сегодня в 67 столичных промкомплексах трудятся 77 тысяч работников.



Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

