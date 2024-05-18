Объем производства кондитерских изделий в Москве вырос почти на треть

Более 290 предприятий пищевой промышленности функционируют в Москве, порядка 120 из которых выпускают хлебобулочные и кондитерские изделия. В 2024 году они существенно увеличили выпуск продукции и вывели ее на новые рынки. Об этом сообщил министр столичного правительства, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, объем выпуска кондитерских изделий составил в январе-марте 2024 года порядка 8000 тонн, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также в столице активно развивается производство кофе — в первом квартале 2024 года выпущено порядка 883 тонн, это на 29,7% больше, чем с января по март 2023 года.

В частности, производитель кофе MADEO расширил ассортимент и, помимо новых сортов кофе, начал выпускать какао и чай. Ожидается, что это позволит вдвое увеличить выпуск. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Левина, новые особые сорта начинают выпускать небольшими партиями. В частности, планируется запуск линейки функциональных продуктов на основе натурального кофе.

Новый цех открыла кондитерская фабрика «Тортофф». Это дало возможность нарастить в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2023 года объемы производства в начале 2024 года. Также была разработана линейка тортов и десертов для популярного сервиса доставки еды.

