Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос на 40%

За семь месяцев текущего года поставки несырьевой неэнергетической продукции Москвы в дружественные государства увеличился на 40% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, соответствующие данные представлены Центром «Моспром». Вице-мэр подчеркнул, что сегодня московская продукция поставляется более чем в 160 стран, основные импортеры — Белоруссия, Турция, Китай, Египет и Индия.

Отмечается, что самыми популярными экспортируемыми товарами стали кисломолочные продукты, безалкогольные напитки, мясные и кондитерские изделия.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что пищевая продукция, изготовленная в Москве, поставляется также в Бразилию и Индонезию. Он добавил, что существенная часть экспорта приходится на промышленные товары.

«С 2022 года столичные компании впервые смогли представить продукцию на переговорах в рамках выставок и бизнес-миссий в Иране, Кувейте, Саудовской Аравии, Индонезии, Алжире, Турции, Иордании и других регионах», — подчеркнула руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Малый и средний бизнес Москвы может воспользоваться поддержкой Московского экспортного центра при выходе на новые рынки. Сегодня для предприятий открыт прием заявок на финансовую помощь, проверку контрагента и консультации амбассадоров московского бизнеса в ряде государств.

