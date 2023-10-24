Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос на 40%
За семь месяцев текущего года поставки несырьевой неэнергетической продукции Москвы в дружественные государства увеличился на 40% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, соответствующие данные представлены Центром «Моспром». Вице-мэр подчеркнул, что сегодня московская продукция поставляется более чем в 160 стран, основные импортеры — Белоруссия, Турция, Китай, Египет и Индия.
Отмечается, что самыми популярными экспортируемыми товарами стали кисломолочные продукты, безалкогольные напитки, мясные и кондитерские изделия.
В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что пищевая продукция, изготовленная в Москве, поставляется также в Бразилию и Индонезию. Он добавил, что существенная часть экспорта приходится на промышленные товары.
«С 2022 года столичные компании впервые смогли представить продукцию на переговорах в рамках выставок и бизнес-миссий в Иране, Кувейте, Саудовской Аравии, Индонезии, Алжире, Турции, Иордании и других регионах», — подчеркнула руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
Малый и средний бизнес Москвы может воспользоваться поддержкой Московского экспортного центра при выходе на новые рынки. Сегодня для предприятий открыт прием заявок на финансовую помощь, проверку контрагента и консультации амбассадоров московского бизнеса в ряде государств.
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