Объем ФНБ к началу декабря составил 13,097 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния на 1 декабря года составил 13,097 трлн рублей. Об этом сообщил Минфин России.

Как уточнили в ведомстве, объем ФНБ соответствует 6,8% от ВВП, прогнозируемого на 2024 год, и эквивалентен $121,56 млрд. Месяцем ранее объем фонда составлял 12,73 трлн рублей.

По данным Минфина, ликвидные активы ФНБ оцениваются в 5,792 трлн рублей (3% прогнозируемого ВВП), или $53,76 млрд. С начала ноября этот показатель вырос почти на 344,8 млрд. Совокупная расчетная сумма пересчитанного в долларах дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 15 декабря 2023-го - 30 ноября 2024-го составила $103,6 млн, или 11,16 млрд рублей.

Ранее Центробанк предупредил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ в течение следующего года, напоминает RT.

