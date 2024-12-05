Объем ФНБ к началу декабря составил 13,097 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния на 1 декабря года составил 13,097 трлн рублей. Об этом сообщил Минфин России.
Как уточнили в ведомстве, объем ФНБ соответствует 6,8% от ВВП, прогнозируемого на 2024 год, и эквивалентен $121,56 млрд. Месяцем ранее объем фонда составлял 12,73 трлн рублей.
По данным Минфина, ликвидные активы ФНБ оцениваются в 5,792 трлн рублей (3% прогнозируемого ВВП), или $53,76 млрд. С начала ноября этот показатель вырос почти на 344,8 млрд. Совокупная расчетная сумма пересчитанного в долларах дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 15 декабря 2023-го - 30 ноября 2024-го составила $103,6 млн, или 11,16 млрд рублей.
Ранее Центробанк предупредил о рисках исчерпания ликвидной части ФНБ в течение следующего года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru