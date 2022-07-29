Объем B2B-сделок на портале поставщиков превысил 4 млрд рублей
Коммерческие организации с июля 2019 года получили возможность размещать на Портале поставщиков закупки, а также предлагать свои товары и услуги друг другу (B2B-сделки). С того момента на ресурсе было опубликовано около 9,6 тысячи подобных закупок, потенциальный объем которых оценивается более чем в 4,2 миллиарда рублей.
На данный момент на Портале более 90% всех предпринимателей – представители малого и среднего бизнеса, которым платформа предоставляет гарантированный рынок сбыта и равные условия участия в закупках малого объема.
«Портал поставщиков – это универсальный и надежный инструмент для проведения закупок малого объема. Сейчас на нем зарегистрировано 52,7 тысячи заказчиков и 269,1 тысячи поставщиков», – сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, чаще всего коммерческие организации закупают компьютеры и комплектующие, заказывают услуги грузовых автоперевозок и ремонта оборудования.
В 2022 году на Портале совместно с департаментом информационных технологий города Москвы запущен новый раздел платформы – Площадка товарной кооперации регионов. Она помогает потребителям приобретать необходимую импортозамещающую продукцию, а производителям – находить партнеров, поставщиков комплектующих и сырья.
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