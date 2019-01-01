НПФ будут платить пенсии по дореформенному возрасту

Законопроект о выплатах россиянам из негосударственных пенсионных фондов будет внесён на рассмотрение Госдумы до конца мая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Согласно законопроекту, граждане России, которые заключили договор с негосударственными пенсионными фондами, смогут получать пенсии по дореформенному пенсионному возрасту, то есть с 60 лет – мужчины и с 55 лет - женщины.

Как отмечает Ura.ru, законопроект может быть принят до 28 июля, однако сперва необходимо получить одобрение Центробанка и российского правительства.

Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, как именно удастся увеличить выплаты пенсионерам с помощью закона о повышении пенсий сверх прожиточного минимум.

