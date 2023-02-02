Новый элеватор для кукурузы заработал в Амурской области

Элеватор используется для приема, очистки, сушки и хранения зерна кукурузы, его мощность — 120 тонн семян в час. Новый объект посетил губернатор региона Василий Орлов.

Первая очередь нового элеватора для кукурузы в поселке Заречный Благовещенского округа Амурской области сдана в эксплуатацию компания «ТАРГЕТ АГРО» в декабре 2022 года.

Губернатор отметил, что ввод объекта в эксплуатацию стратегически важно для области, поскольку соя способствует быстрому истощению почв, а для восстановления земли нужен грамотный севооборот. Кукуруза в свою очередь вполне способна конкурировать с соей, благодаря новому элеватору появилась возможность к ее более активному культивированию.

ГК «ТАРГЕТ АГРО» успешно экспортирует продукцию в государства Азиатско-Тихоокеанского региона, например, в Южную Корею и Китай. По словам гендиректора группы компаний Степана Инюточкина, начальный этап возведения зернового элеватора подразумевает ввод в эксплуатацию мощностей для приема и очистки кукурузы. Главным образом он используется для сушки зерна — востребованного экспортного продукта. Уже в начале февраля первая партия зерна отправится в Южную Корею, идут переговоры с Вьетнамом.

За три года посевные площади увеличились в двадцать раз — со 100 до 2000 га. Аграрии планируют увеличить их до 10000 га. Также планируется возведения второго этапа мощностей, который позволит хранить одновременно до 50000 тонн зерна кукурузы.

