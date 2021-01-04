Новые пошлины на алкоголь из Франции и Германии введут в США с 12 января

Администрация действующего президента США Дональда Трампа сообщила, что с 12 января вводит новые пошлины на вино и спиртные напитки из Франции и Германии в размере 25%. Кроме того, впервые будут введены пошлины на вино с содержанием алкоголя выше 14%, следует из заявления Управления торгового представителя США.

Директор по общественной политике Совета США по крепким спиртным напиткам Кристин Локасио в разговоре с The Wall Street Journal заявила, что введение пошлин нанесет удар по отрасли, которая и так из-за пандемии столкнулась с тяжелыми экономическими последствиями.

США не впервые повышают пошлины на европейские товары. Ранее штаты ввели 25% пошлин на вино из Великобритании, Франции, Германии и Испании в октябре 2019 года в ответ на субсидирование этими странами авиастроительного концерна Airbus. По мнению властей США, поддержка Airbus значительно снижает прибыль его главного американского конкурента Boeing.





