Новые авто в России подорожают с Нового года

Новые автомобили в России подорожают с нового года после того как производители решили заморозить цены до конца текущего года. Такой прогноз дал в комментарии изданию «Газета.Ru» руководитель дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

Он отметил, что после увеличения Центробанком ключевой ставки до 15% и укрепления рубля потребители стали ожидать снижения цен. Однако, по словам Ольховского, этого не произойдёт, поскольку такого за последние годы на отечественном авторынке никогда не наблюдалось.

Как пояснил дилер, все продавцы ждут нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и цены на машины. Подорожают и подержанные автомобили, поскольку вторичный рынок связан с первичным. Особенно это относится к автомобилям не старше трёх лет.

Ольховский также прогнозирует, что в будущем году рынок новых авто покажет рост в пределах 20% и составит 1,3-1,4 миллиона единиц. Лидировать будут китайские марки.

