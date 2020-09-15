Новости за ночь: В России предложили ввести почасовой МРОТ

Правительство России предложило другим участникам Трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям – работодателям и профсоюзам – обсудить введение минимального размера часовой ставки оплаты труда. Предполагается, что предложения по этому вопросу будут выдвинуты в рамках подготовки проекта генерального соглашения между кабмином, профсоюзами и работодателями на 2021-2023 годы, пишут «Известия».

Пока известно, что почасовой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) могут применить для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в том числе для сотрудников с почасовой оплатой труда.

Документ пока на стадии обсуждения, ориентировочные сроки подготовки проекта генсоглашения – конец октября, говорится в материале. Минтруд готов обсуждать инициативу.

Опрошенные изданием эксперты отмечают возможные трудности с подсчётом отработанных часов и определением справедливого минимума. Они также считают, что работодатели смогут обойти новое требование, заключая договоры гражданско-правового характера или настаивая на оформлении сотрудников в качестве самозанятых.

