В России стартует эксперимент по маркировке парфюмерии

Дмитрий Медведев подписал постановление об эксперименте по маркировке духов и туалетной воды, который пройдет в России с 1 июля по 30 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что эксперимент по маркировке одежды и некоторых позиций легкой промышленности пройдет с 27 июня по 30 ноября.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

