Экономика
Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.
В России стартует эксперимент по маркировке парфюмерии
26 июня20:22
Дмитрий Медведев подписал постановление об эксперименте по маркировке духов и туалетной воды, который пройдет в России с 1 июля по 30 ноября, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что эксперимент по маркировке одежды и некоторых позиций легкой промышленности пройдет с 27 июня по 30 ноября.
Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.
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ФОТО: flickr.com/Alexander Baranov
ТЕГИ:Торговля