Новости за ночь: Сырьевые регионы и Москва признаны самыми экономически здоровыми

Москва, Сахалинская и Тюменская области вошли в лидеры списка «экономического здоровья» регионов России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», пишут «Известия».

Согласно исследованию, в топ-10 также входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан, Магаданская и Ленинградская области. Это богатые сырьем регионы с развитым обрабатывающим сектором или прибылью, связанной с наличием столичных привилегий, говорят авторы обзора.

В числе регионов с самым плохим «экономическим здоровьем» оказались Чечня, Алтайский край, Бурятия, Забайкальский Край, Курганская область, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Тува. В этих регионах либо мало сырья, либо вовсе его нет, в них не развит корпоративный сектор и высока зависимость от бюджетных вливаний.

В общей сложности в 21 регионе эксперты оценивают «экономическое здоровье» выше среднего или как высокое, в 35 регионах оно ниже среднего или низкое.

