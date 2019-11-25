Новости за ночь: Стал известен средний вклад россиян в банках

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Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально вступил в президентскую предвыборную кампанию-2020.

Как он сам пояснил свое решение, у него есть стратегия, которая позволит «восстановить Америку».

«Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить и лидировать», — написал он.

Блумберг готов потратить около $100 млн на политическую рекламу в интернете, направленную против нынешнего главы Белого дома.

