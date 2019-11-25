Новости за ночь: Стал известен средний вклад россиян в банках
Главные события ночи по версии НСН.
Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян
Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян. По данным РИА Новости, на счету, как правило, хранится 200 тысяч рублей.
Самые крупные вклады у москвичей (822 тысячи рублей), питерцев (420 тысяч рублей), магаданцев (317 тысяч рублей). Самые маленькие вклады в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
Меж тем, общий прирост банковских вкладов в России за последний год увеличился на 9% или 2,4 трлн рублей.
Блумберг представил стратегию против Трампа на выборах-2020
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально вступил в президентскую предвыборную кампанию-2020.
Как он сам пояснил свое решение, у него есть стратегия, которая позволит «восстановить Америку».
«Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить и лидировать», — написал он.
Блумберг готов потратить около $100 млн на политическую рекламу в интернете, направленную против нынешнего главы Белого дома.
Автомобили стремительно подорожают после Нового года
Из-за повышения утилизационного сбора в России после Нового года подорожают автомобили. Как пишет «Коммерсант», в сегменте легковых авто ставки вырастут более, чем на 110%. На машины с двигателем до 1 л рост произойдёт на 46%, на внедорожники и премиальные седаны, то есть машины с двигателем от 3,5 л — на 145%.
На самый массовый сегмент автомобилей утильсбор увеличивается на 112%.
Детское Евровидение выиграла представительница Польши
Представительница Польши Виктория Габор выиграла «Детское Евровидение-2019», набрав 278 баллов. Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании.
Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак финишировал на 13-й позиции, получив 72 балла. Впрочем, это можно считать успехом, учитывая, что выступление могло не состояться вовсе.
Во время первой репетиции Ооржак упал в обморок, сутки он пролежал в больнице. Но в финале песенного конкурса все же смог выйти на сцену.
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