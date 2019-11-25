Новости за ночь: Стал известен средний вклад россиян в банках

25 ноября 201907:35

Главные события ночи по версии НСН.

1

Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян

Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян. По данным РИА Новости, на счету, как правило, хранится 200 тысяч рублей.

Самые крупные вклады у москвичей (822 тысячи рублей), питерцев (420 тысяч рублей), магаданцев (317 тысяч рублей). Самые маленькие вклады в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Меж тем, общий прирост банковских вкладов в России за последний год увеличился на 9% или 2,4 трлн рублей.

2

Блумберг представил стратегию против Трампа на выборах-2020

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально вступил в президентскую предвыборную кампанию-2020.

Как он сам пояснил свое решение, у него есть стратегия, которая позволит «восстановить Америку».

«Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить и лидировать», — написал он.

Блумберг готов потратить около $100 млн на политическую рекламу в интернете, направленную против нынешнего главы Белого дома.

3

Автомобили стремительно подорожают после Нового года

Из-за повышения утилизационного сбора в России после Нового года подорожают автомобили. Как пишет «Коммерсант», в сегменте легковых авто ставки вырастут более, чем на 110%. На машины с двигателем до 1 л рост произойдёт на 46%, на внедорожники и премиальные седаны, то есть машины с двигателем от 3,5 л — на 145%.

На самый массовый сегмент автомобилей утильсбор увеличивается на 112%.

4

Детское Евровидение выиграла представительница Польши

Представительница Польши Виктория Габор выиграла «Детское Евровидение-2019», набрав 278 баллов. Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании.

Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак финишировал на 13-й позиции, получив 72 балла. Впрочем, это можно считать успехом, учитывая, что выступление могло не состояться вовсе. 

Во время первой репетиции Ооржак упал в обморок, сутки он пролежал в больнице. Но в финале песенного конкурса все же смог выйти на сцену. 

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